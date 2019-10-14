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В Счетной палате заявили об отсутствии механизма возвращения похищенных активов

По данным ведомства, плановый показатель возмещения ущерба по расследованным уголовным делам должен был составить 40,1%, фактически он составил 27,6%

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы в 2018 году не смогли добиться запланированного показателя возмещения ущерба по расследованным уголовным делам, в том числе из-за отсутствия механизма возвращения похищенных активов. Об этом говорится в опубликованном заключении Счетной палаты на госпрограмму "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности".

"Не достигнуто плановое значение показателя "Доля возмещенного ущерба от фактически причиненного ущерба по уголовным делам, оконченным следователями", в связи с увеличением ущерба по преступлениям в финансово-кредитной сфере, отсутствием реальных механизмов по возвращению похищенных активов в рамках производств по таким уголовным делам вследствие использования криминальных схем вывода и отмывания похищенных средств через офшорные компании", - говорится в заключении. Счетная палата также указала на проблему взаимодействия между представителями правоохранительных органов, Банка России и Агентства страхования вкладов.

По информации Счетной палаты, плановый показатель должен был составить 40,1%, фактически он составил 27,6%.

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