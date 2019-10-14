Счетная палата отметила низкий уровень исполнения госпрограммы развития Арктики

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Уровень кассового исполнения госпрограммы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ" (ГП-43) на 2019 год является низким и составляет 29,9%. Об этом говорится в опубликованном во вторник заключении Счетной палаты.

"По состоянию на 1 сентября 2019 года при сохранении на уровне федерального закона №459-ФЗ (с учетом изменений) бюджетных ассигнований по ГП-43 низкий уровень кассового исполнения - 29,9%", - говорится в документе.

В заключении указано, что расходы по госпрограмме в 2019 году предусмотрены на уровне 5,6 млрд рублей. Кассовое исполнение по состоянию на 1 сентября составляло 1,6 млрд рублей, или 29,9%.

В 2018 году Минэкономразвития РФ оценило эффективность реализации программы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ" как низкую. Это единственная госпрограмма, получившая такую оценку ведомства по итогам прошлого года.

В августе 2017 года правительство РФ утвердило новую редакцию государственной программы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ". Госпрограмма включает три подпрограммы: "Формирование опорных зон развития и обеспечение их функционирования, создание условий для ускоренного социально-экономического развития Арктической зоны РФ", "Развитие Северного морского пути и обеспечение судоходства в Арктике", "Создание оборудования и технологий нефтегазового и промышленного машиностроения, необходимых для освоения минерально-сырьевых ресурсов Арктической зоны РФ".