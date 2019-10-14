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Эквадор начал восстанавливать объемы добычи нефти после прекращения протестов

Работы на восьми нефтяных блоках были остановлены из-за присутствия на объектах протестующих

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 октября. /ТАСС/. Эквадорская государственная компания Petroamazonas возобновила работы на восьми нефтяных блоках после того, как их территорию покинули протестующие. Об этом сообщило в понедельник министерство энергетики и невозобновляемых ресурсов страны.

"Министерство сообщает, что работы на нефтяных полях, расположенных в провинциях Орельяна, Сукумбиос и Напо и управляемых Petroamazonas, начнутся с сегодняшнего дня [понедельника], и их объемы будут восстановлены постепенно в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

По словам ведомства, в превентивных целях на объектах будут дежурить служащие Вооруженных сил Эквадора. "В настоящее время технические специалисты Petroamazonas оценивают состояние электросистемы и скважин после того, как работы на блоках были остановлены из-за присутствия на их территории посторонних лиц", - отмечается в сообщении.

По данным министерства, работу после прекращения протестов также возобновила ГЭС Пукара в провинции Тункурагуа.

1 октября глава Эквадора Ленин Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. Страну охватили протесты, которые в ряде городов переросли в беспорядки. 13 октября власти страны под давлением протестующих согласились аннулировать указ, вызвавший массовые манифестации. Противники действий правительства в свою очередь согласились прекратить акции неповиновения.

По данным министерства энергетики на 9 октября, потери от приостановки добычи на нескольких месторождениях составили $21,6 млн, которые Эквадор мог получить от продажи нефти.

Теги
ЭквадорМорено, Ленин
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