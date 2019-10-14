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Около 115 тыс. т тихоокеанского лосося добыли рыбаки на западе Камчатки в 2019 году

Улов стал рекордным для "нерыбного" нечетного года на западе региона

ТАСС, 15 октября. Рыбаки Камчатки выловили на западе края в этом году около 115 тыс. т тихоокеанского лосося - рекордный для нечетного года улов с 1980-х годов. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе ассоциации рыбопромышленников региона "Река Большая".

"Путина - 2019 стала рекордной для "нерыбного" нечетного года для запада Камчатки. В 2019 году рыбопромышленные предприятия, работающие на западном побережье Камчатки, добыли около 115 тыс. т тихоокеанских лососей", - говорится в распространенном сообщении. Для сравнения, общий промышленный вылов в нечетном 2017 году здесь составлял только 49,9 тыс. т - в 2,3 раза меньше, чем в 2019 году.

По информации ассоциации, нечетные годы стали нерыбными для запада Камчатки с середины 1980-х годов из-за подрыва стада основного промыслового вида - горбуши. Начиная с поколения 1985 года, во все нечетные годы численность горбуши западной Камчатки стала значительно ниже, чем в четные годы. Помимо подрыва стада горбуши на подходы тихоокеанских лососей крайне негативно влияло браконьерство. По оценке отраслевой науки, в разные годы на незаконный вылов в бассейне реки Большой приходилось до 90% общего вылова лососей.

Лососевая путина этого года

Лососевая путина стартовала на Камчатке в первых числах июня. Всего за период путины, по первоначальным расчетам отраслевой науки, разрешено добыть порядка 320 тыс. т тихоокеанских лососей.

Ассоциация "Река Большая" создана в 2016 году, рыбопромышленники, работающие на западе Камчатки, объединили усилия, чтобы вести борьбу с нелегальным промыслом в бассейнах рек Большая и Опала, находящихся под самым сильным на полуострове браконьерским прессингом. Ежегодно здесь выставляются посты, совместно с уполномоченными силовыми органами работают мобильные группы общественных инспекторов. За три года удалось добиться существенного увеличения пропуска лососей на нерест, что подтверждает отраслевая наука. Сегодня в ассоциацию входят ООО "Рыболовецкая артель "Народы Севера", АО "Рыбоконсервный завод "Командор", ООО "Октябрьский рыбокомбинат", ООО "Лойд-фиш", ООО "Большерецк", ООО "РПФ "КамНОРиС", ООО РПК "Скоп", ООО "Зюйд", ООО "ОРК-2" и родовая община "Яруч".

Путина - это определенное время в году, в течение которого производится лов рыбы на законных основаниях.

Теги
РоссияКамчатский край
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