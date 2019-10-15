"Известия": на создание полигонов для промышленных дронов выделят 570 млн рублей

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Межведомственная рабочая группа под руководством помощника президента РФ Андрея Белоусова и вице-премьера Максима Акимова одобрила проект создания сети полигонов для проектирования и сертификации промышленных беспилотников весом более 30 кг. На реализацию проекта до 2021 года планируется выделить не менее 570 млн рублей, сообщает во вторник газета "Известия".

"Полигоны нужны для проектирования, испытания авиатехники и для ее сертификации. Процедура включает проверку самого беспилотника, а также его систем - винта, двигателя, наземных станций управления и каналов связи", - рассказал изданию соруководитель группы "Аэронет" Национальной технологической инициативы (НТИ) Сергей Жуков.

Существующие полигоны не приспособлены для испытания дронов весом 30-750 кг, рассказали "Известиям" в пресс-службе НТИ. Программное обеспечение для испытаний беспилотников будет разработано совместно с европейскими компаниями.

Первый объект новой сети должен появиться на аэродроме Орловка в Тверской области, уточнил Жуков. Другими специализированными испытательными площадками могут стать экспериментальный гидродром ЦАГИ в Дубне, аэродромы Ульяновск-Восточный в Ульяновской области, Алферьево в Подмосковье и Киржач во Владимирской области, говорится в презентации проекта, с которой ознакомились "Известия".