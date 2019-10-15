На Дальнем Востоке внедрят новый сервис для упрощения процедуры открытия и ведения бизнеса

ТАСС, 15 октября. Новый сервис для помощи предпринимателям по открытию и ведению бизнеса планируют внедрить на Дальнем Востоке в 2020 году. Об этом во вторник сообщается на сайте Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

"Минвостокразвития России совместно с Минфином, Минкомсвязи, ФНС России и Корпорацией развития Дальнего Востока разрабатывают новые сервисы для упрощения процедуры открытия и регистрации нового бизнеса. Одним из пилотных регионов для запуска сервисов планирует стать одна из территорий Дальнего Востока. Такое предложение поддержал вице-премьер - полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Запустить тестовую версию услуг планируют в 2020 году", - говорится в сообщении.

Как отмечается, дальневосточным предпринимателям будут доступны два сервиса - "Открытие бизнеса" и "Разрешения для бизнеса в цифровом виде" на базе сайта "Единый портал государственных и муниципальных услуг". Предприниматель сможет подать электронное заявление для регистрации бизнеса и выбрать банк для открытия расчетного счета, проводить все необходимые процедуры онлайн.

"Эти сервисы позволят оптимизировать процедуру открытия бизнеса, снизят временные затраты на регистрацию индивидуальных предпринимателей, крестьянско-фермерских хозяйств и обществ с ограниченной ответственностью", - приводится в сообщении комментарий первого заместителя Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергея Тырцева.