Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Общественные советы для помощи предпринимателям созданы во всех районах Приморья

Предприниматели получают посредством мессенджеров консультации по вопросам проводимых проверок

ВЛАДИВОСТОК, 15 октября. /ТАСС/. Общественные советы с участием предпринимателей для совершенствования контрольно-надзорной деятельности в отношении бизнеса на территории Приморского края созданы во всех районах региона, а также при различных ведомствах. Об этом во вторник сообщается на сайте администрации края.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил создать при каждом контрольно-надзорном органе и при главах администраций крупных городов общественные советы, куда входят не менее 50% представителей предпринимателей для оказания помощи при проверках.

"На сегодняшний день такие советы действуют при Дальневосточном таможенном управлении, краевых управлениях Федеральной налоговой службы, ФАС, Росздравнадзора, Росреестра, Роспотребнадзора, Ространснадзора и при региональной государственной инспекции труда. По остальным территориальным органам такая работа продолжается. В то же время общественные советы, в которых не менее половины состава - представители бизнеса, созданы во всех муниципальных образованиях края", - говорится в сообщении.

Уточняется, что предприниматели получают в режиме онлайн - посредством мессенджеров - консультации по вопросам проводимых проверок. Такая работа проводится для снижения административного давления на бизнес и улучшения показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионе. По итогам 2018 года Приморский край улучшил позиции на 21 пункт, переместившись с 76-го на 55-е место.

Кроме создания общественных советов с участием предпринимателей, в Приморье каждый последний четверг месяца проводят Единый день контрольно-надзорной деятельности для индивидуальных консультаций специалистов Роспотребнадзора, Роскомнадзора, МЧС России и других ведомств. Подробную информацию предприниматели могут получить и на площадках центра "Мой бизнес" в крупных городах края. Отмечается, что в работе по улучшению инвестиционного климата задействованы все государственные органы, работа которых влияет на условия ведения предпринимательской деятельности.

Президент России Владимир Путин поставил задачу перед субъектами Дальневосточного федерального округа к 2020 году войти в топ-30 национального рейтинга состояния инвестиционного климата.

Теги
РоссияПриморский край
Реклама на ТАСС
На Камчатке к 2025 году планируют увеличить количество занятых в МСП на 5 тыс. человек
Росту числа занятых в МСП в регионе способствует национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС