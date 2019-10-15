Общественные советы для помощи предпринимателям созданы во всех районах Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 15 октября. /ТАСС/. Общественные советы с участием предпринимателей для совершенствования контрольно-надзорной деятельности в отношении бизнеса на территории Приморского края созданы во всех районах региона, а также при различных ведомствах. Об этом во вторник сообщается на сайте администрации края.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил создать при каждом контрольно-надзорном органе и при главах администраций крупных городов общественные советы, куда входят не менее 50% представителей предпринимателей для оказания помощи при проверках.

"На сегодняшний день такие советы действуют при Дальневосточном таможенном управлении, краевых управлениях Федеральной налоговой службы, ФАС, Росздравнадзора, Росреестра, Роспотребнадзора, Ространснадзора и при региональной государственной инспекции труда. По остальным территориальным органам такая работа продолжается. В то же время общественные советы, в которых не менее половины состава - представители бизнеса, созданы во всех муниципальных образованиях края", - говорится в сообщении.

Уточняется, что предприниматели получают в режиме онлайн - посредством мессенджеров - консультации по вопросам проводимых проверок. Такая работа проводится для снижения административного давления на бизнес и улучшения показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионе. По итогам 2018 года Приморский край улучшил позиции на 21 пункт, переместившись с 76-го на 55-е место.

Кроме создания общественных советов с участием предпринимателей, в Приморье каждый последний четверг месяца проводят Единый день контрольно-надзорной деятельности для индивидуальных консультаций специалистов Роспотребнадзора, Роскомнадзора, МЧС России и других ведомств. Подробную информацию предприниматели могут получить и на площадках центра "Мой бизнес" в крупных городах края. Отмечается, что в работе по улучшению инвестиционного климата задействованы все государственные органы, работа которых влияет на условия ведения предпринимательской деятельности.

Президент России Владимир Путин поставил задачу перед субъектами Дальневосточного федерального округа к 2020 году войти в топ-30 национального рейтинга состояния инвестиционного климата.