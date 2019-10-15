Дума запросит СК и МВД о выведенных нечестными страховщиками суммах с рынка ОСАГО

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Первый зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков (фракция "Единая Россия") по поручению спикера нижней палаты Вячеслава Володина готовит проект постановления о поручениях в адрес Следственного комитета, МВД, Центробанка, Генпрокуратуры и Счетной палаты по проверке сведений о нанесении недобросовестными страховщиками ущерба рынку ОСАГО в особо крупном размере, исчисляемом суммой более 150 млрд рублей.

"Вызывают тревогу и некоторые другие сегменты страхования, однако, в соответствии с поручением спикера Госдумы вопросы, касающиеся ОСАГО, должны быть выведены в отдельное постановление", - отметил Лысаков во вторник в беседе с ТАСС. Он напомнил, что на ближайшем заседании Госдума рассмотрит другой проект постановления о запросе в правоохранительные органы и ЦБ на предмет неперечисления фонду поддержки дольщиков почти 60 млрд рублей, собранных страховыми компаниями.

"В связи с тем, что в повестке также стоит и законопроект о реформе ОСАГО, я готовлю проект постановления по поводу выведенных (читай: украденных) с рынка ОСАГО недобросовестными страховщиками кратно больших денежных сумм", - продолжил Лысаков. Депутат уточнил, что он будет рекомендовать направить поручение, в том числе и в Счетную палату, так как значительная часть этих средств компенсируется государством.

Потери от недобросовестных страховщиков

Согласно озвученным и документально подтвержденным в ходе недавних парламентских слушаний главой Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорем Юргенсом данным, недобросовестными страховщиками за последние годы с рынка было выведено 24,2 млрд рублей, а с учетом выплат из компенсационного фонда РСА, составляющих примерно аналогичную сумму, рынок потерял почти 50 млрд рублей.

Отдельно Лысаков указал на ущерб, нанесенный, по его словам, страховому рынку и государству компанией "Росгосстрах". Так, утверждает депутат, на момент введения процедуры санации только текущие неисполненные обязательства составили около 120 млрд рублей. Рассчитывается по этим обязательствам Банк России из государственных средств. При этом о фактическом размере "финансовой ямы" страховщика Банк России не сообщил до настоящего времени, уточняет парламентарий.

"По сообщениям МВД России, осуществить совместную проверку деятельности ПАО "Росгосстрах", либо предоставить соответствующие документы Банк России упорно отказывается", - подчеркивает Лысаков, добавляя, что, как отмечают МВД и Генпрокуратура, Банк России практически не применяет административные наказания в отношении виновных топ-менеджеров страховых компаний вопреки действующему законодательству.

Реформа ОСАГО

В понедельник Совет Госдумы принял решение отложить рассмотрение внесенного правительством законопроекта об индивидуализации тарифов ОСАГО, который в числе других предоставляет страховщикам право на установление цены полиса с учетом индивидуальных характеристик водителя, отмену коэффициентов территориальности и мощности, и дальше расширяет тарифный коридор в ОСАГО. По мнению Лысакова, это "очень мудрое решение", так как не просчитаны среднесрочные и долгосрочные перспективы и финансовые результаты этой реформы. Депутат также напомнил, что ранее после двукратно повышения Банком России тарифов страховщики продавали полисы, устанавливая максимально возможную стоимость.