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В Японии открылась технологическая выставка CEATEC с участием компаний из России

Она продлится до 18 октября

ТОКИО, 15 октября. /ТАСС/. Выставка передовых технологий (CEATEC) открылась во вторник в выставочном комплексе "Макухари Мессе" в соседней с Токио префектуре Тиба. Как сообщили организаторы, в этом году в ней принимает участие более 780 различных компаний, в том числе 11 из России.

"С российской стороны выставка организована Российским экспортным центром (РЭЦ) при поддержке Минэкономразвития РФ. В этом году в ней принимают участие 11 российских компаний, ведущих свою деятельность в сфере передовых технологий. Это второй раз, когда представители России приезжают на выставку CEATEC, которая является одной из самых лучших в своей области", - рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС экономический торговый советник РЭЦ в Японии и странах Юго-Восточной Азии Наталья Юрканова. По ее словам, участие российских компаний в подобных мероприятиях демонстрирует ориентир РФ на развитие передовых технологий.

В ходе выставки, которая продлится до 18 октября, компания Tsuru Robotics представит целый ряд инновационных продуктов, в том числе роботизированную систему инвентаризации, программируемый конструктор беспилотников. Компания "Промобот" познакомит всех желающих со своим изобретением - сервисным роботом для бизнеса. Он общается с людьми, распознает лица и речь, самостоятельно передвигается, избегая препятствий. Такие андроиды уже представлены в более чем 30 странах мира.

Компания "Космоснимки.РУ", входящая в группу компаний "СКАНЭКС", продемонстрирует на выставке набор геосервисов оперативного мониторинга навигационной, инженерно-технической и экологической безопасности морских объектов и акваторий. Он нужен для обеспечения оперативной и полной оценки ситуации на море и быстрого реагирования на ее изменения.

Кроме того, российские компании представят новейшие банковские инструменты. Например, компания Farzoom покажет инструмент, с помощью которого можно повысить эффективность банковского бизнеса и быстро запускать новые продукты. Помимо этого, будут представлены сервисы, созданные на базе искусственного интеллекта. В частности, платформа Botkin.AI, позволяющая выявить онкологию на ранних стадиях и организовать поток пациентов для лечения в приоритетном порядке.

CEATEC проводится при поддержке профильных министерств и ведомств Японии, а также Японской ассоциация бизнеса (Кэйданрэн). Впервые она прошла в Японии в 2000 году, объединив в себе Японскую выставку электроники (Japan Electronic Show) и экспозицию COM Japan. В этом году в экспозиции участвуют 787 компаний, среди них - около 250 иностранных. Как ожидается, ее посетят около 160 тыс. человек.

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ЯпонияРоссия
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