Объем перевозки зерна более чем в два раза увеличился в Новосибирском регионе ЗСЖД

ТАСС, 15 октября. Объем перевозки зерна в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) по итогам 9 месяцев (январь-сентябрь) увеличился более, чем в два раза и превысил 354 тыс. т, сообщается во вторник на сайте Западно-Сибирской железной дороги.

"По оперативным данным, в январе - сентябре 2019 года объем перевозки зерна в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги превысил 354 тыс. т, что более чем в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года", - говорится в сообщении.

На экспорт зерна поставлено на 22% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Объем экспорта зерновых составил 88,2 тыс. т. В этом году в число стран-экспортеров добавился Иран, куда поставлено 8 т зерновых.

В этом году нет проблем с вагонами для транспортировки зерна, с которыми новосибирским аграриям пришлось столкнуться в прошлом году, сообщал ТАСС министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко. Зерно экспортируют за счет товаропроизводителей.