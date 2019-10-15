Основатель ABBYY вошел в совет директоров Forbes Russia

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Основатель компании ABBYY Давид Ян вошел в совет директоров Forbes Russia и займется на новой должности цифровой трансформацией издания. Об этом во вторник сообщил ТАСС директор по маркетингу и связям с общественностью издания Дмитрий Озман.

"Основатель компании ABBYY Давид Ян вошел в совет директоров Forbes Russia. На своем посту Давид будет отвечать за цифровую трансформацию Forbes Russia", - сказал Озман.

Давид Ян заявил, что предложение войти в совет директоров Forbes его обрадовало. "Современные медиа меняются в соответствии с требованиями цифровой эпохи: появляются новые каналы передачи информации, способы обработки и визуализации данных, модель доставки контента. Я рад принять предложение войти в совет директоров Forbes, чтобы участвовать в разработке новых проектов и форматов, в том числе с применением цифровых технологий, которые так важны для по-настоящему успешного бизнеса", - приводит его слова пресс-служба Forbes Russia.

На посту ответственного за цифровую трансформацию Forbes Russia Давид Ян сменил Арманжана Байтасова. Владелец Forbes Russia и член совета директоров издания Магомед Мусаев поблагодарил последнего за проделанную работу и помощь в период, последовавший за сменой собственника компании.

"Хочу выразить признательность Давиду за то, что принял мое предложение. Убежден, что его знания новых технологий, успешный опыт глобального предпринимателя дадут мощный импульс развитию Forbes Russia", - цитирует Мусаева пресс-служба.

Председателем Совета директоров Forbes Russia является сооснователь и председатель совета директоров Mail.ru Group Дмитрий Гришин. Совет директоров Forbes Russia состоит из одиннадцати человек, среди которых четыре независимых директора - бывший главный редактор Forbes Russia, основатель ресурса The Bell и видеопроекта "Русские Норм!" Елизавета Осетинская, генеральный директор Sports.ru Дмитрий Навоша, экс-президент МТС, венчурный инвестор Василий Сидоров. Интересы компании в совете представляют генеральный директор Forbes Russia Эльмар Муртазаев, редакционный директор Forbes Russia Николай Усков, главный редактор Николай Мазурин и журналист Елена Березанская. Интересы акционера будут представлены Давидом Яном, председателем комитета по стратегии, управляющим партнером УК Спутник Булатом Столяровым и Магомедом Мусаевым.