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В Роскачестве сообщили, что риска утечки микроволнового излучения из СВЧ-печей нет

Высокие баллы по итогам испытаний получили бытовые приборы среднего ценового диапазона
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© Антон Тушин/ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Роскачество не зафиксировало риска утечки микроволнового излучения из всех проверенных СВЧ-печей. Об этом говорится в сообщении организации.

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Как отметили в Роскачестве, испытания по 154 показателям прошли 55 моделей от 16 брендов из более 30 стран. Все микроволновые печи были проверены по следующим группам показателей: безопасность, эксплуатационные качества, потребление энергии, удобство использования и уровень шума. Все измерения проводились при номинальном напряжении сети 230 В (±2%), температуре окружающей среды 20°С (± 5°С) и относительной влажности воздуха 50% (±5%).

"Первым испытанием на безопасность стал тест на утечку микроволнового излучения из СВЧ-печи: значения утечки измерялись экспертами по всей внешней поверхности микроволновки, за исключением основания. Все показания снимались на расстоянии пяти сантиметров от поверхности духовки, особое внимание уделялось дверям и уплотнителям дверей. По данному показателю результаты отличные: все микроволновки прошли испытание, а значит, риска утечки микроволнового излучения не существует", - отмечается в сообщении.

Также все микроволновки успешно прошли испытания на электрическую безопасность. Помимо этого, эксперты оценили термическую безопасность микроволновок, иначе говоря, может ли СВЧ-печь обжечь. Для оценки микроволновок по этому параметру эксперты замеряли, насколько сильно нагрелись элементы микроволновки после приготовления гриля в течение 30 минут при максимальной температуре. Все модели успешно прошли и этот этап испытания.

Проверить эксплуатационные свойства микроволновок эксперты Роскачества решили эмпирическим путем. Для этого специалисты размораживали фарш, подогревали обед, размораживали и подогревали пиццу, испытывали режим "гриль" с помощью тостов, готовили в микроволновой печи целую курицу, пиццу, пекли пирожные. Чтобы проверить энергоэффективность микроволновки, эксперты нагревали 1 л воды, а после замеряли ее температуру, чтобы оценить, насколько эффективно электричество превращается в тепло и сколько вольт энергии потрачено на нагревание - эксперты использовали методику. Помимо этого, потребление энергии замеряли в ECO-режиме (если он был) и в режиме ожидания, то есть, когда микроволновка не работала.

Эксперты оценили количество и доступность настроек и режим, функцию автоматической очистки, удобство открытия и закрытия дверцы, прозрачность дверцы и уровень освещения внутри печи, полноту и читабельность инструкции, удобство размещения тарелки внутри печи, дополнительное оснащение (наличие или отсутствие у СВЧ-печи ряда функций (быстрого и отложенного старта, функции сохранения тепла) или элементов дополнительного оснащения (например, противней или уровней для размещения пищи), видимость и удобство кнопок. Согласно результатам испытаний, результаты самых удобных и самых неудобных микроволновок различаются на 2 балла.

Итоги исследования

По итогам испытаний эксперты Роскачества не констатировали прямой зависимости эксплуатационных свойств СВЧ-печей от их типа, цены или бренда. Также специалистам не удалось сделать вывод, что микроволновки какого-то одного бренда справляются на "отлично" со всеми тестами, входящими в программу испытаний. Между тем, высокие баллы в общем зачете получили бытовые приборы среднего ценового диапазона.

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