Теплоэнергетики Перми заплатят 41 млн рублей штрафов за необоснованное повышение тарифа

ПЕРМЬ, 15 октября. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю признало три ресурсоснабжающие компании, необоснованно повысившие тарифы, виновными в нарушении закона о защите конкуренции. ПАО "Т Плюс", ООО "ПСК" ("Пермская сетевая компания") и ООО "ТНР" ("Т Плюс новые решения") назначены штрафы на сумму свыше 41 млн рублей, сообщила во вторник пресс-служба УФАС.

"За незаконное включение в систему теплоснабжения Кировского района Перми компании-посредника с целью получения необоснованной выгоды за счет потребителей и городского бюджета поставщикам тепла придется заплатить в пользу государства в общей сложности 41,1 млн рублей. Согласно постановлению комиссии пермского УФАС России о назначении административного наказания, ПАО "Т Плюс" будет оштрафовано на 30,4 млн рублей, ООО "ТНР" - на 10,5 млн рублей, ООО "ПСК" - на 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Из-за незаконных действий компаний "Т Плюс", "ПСК" и "ТНР" для 8 тыс. жителей Закамска произошло единовременное повышение тарифа на тепловую энергию на 56,6%. Кроме того, были созданы условия для его дальнейшего роста, уточнили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Нарушители должны оплатить штрафы в течение двух месяцев после вступления постановления в силу. В течение шести месяцев компании обязаны исполнить предписание надзорного ведомства и исключить ООО "ТНР" из системы теплоснабжения потребителей Кировского района Перми.

"Добавим, что Семнадцатый арбитражный апелляционный суд, а ранее Арбитражный суд Пермского края подтвердили правомерность решения пермского УФАС о незаконности включения компании-посредника ООО "ТНР" в цепочку теплоснабжения жителей Кировского района Перми. Нарушение ч. 1 ст. 10 закона "О защите конкуренции" вменено группе лиц в составе ПАО "Т Плюс", ООО "ПСК" и ООО "ТНР", - говорится в сообщении.