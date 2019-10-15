ВСК и YouDo запустили страхование самозанятых

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Страховая компания ВСК и сервис по поиску исполнителей YouDo запустили страхование гражданской ответственности исполнителей сервиса. Об этом говорится в сообщении ВСК.

Отмечается, что страхование гарантирует клиентам YouDo выплату в случае причинения вреда имуществу или здоровью заказчика во время выполнения работ. Сумма возмещения составляет до 100 тысяч рублей и зависит от размера ущерба.

Уже сейчас исполнители, зарегистрированные на сервисе, могут подключить услугу страхования. Ее стоимость составляет от 250 до 2 000 рублей за 30 дней и зависит от выбранной категории предоставляемых услуг. Информация о подключенном полисе отражается в профиле и предложениях исполнителя, а также в виде специального бейджа.

Выплата страхового возмещения должна произойти не позже, чем через 5 рабочих дней после возникновения страхового случая.

Председатель совета директоров ВСК Сергей Цикалюк, отметил, что пилот проекта прошел успешно.

"Одно из направлений развития страхового рынка с возможностью выхода за рамки традиционных каналов продаж связано с интеграцией сервисных и страховых продуктов. Совместный проект YouDo и Страхового Дома ВСК является примером успешной разработки принципиального нового предложения. Онлайн-страхование ответственности исполнителей позволяет клиентам быстро и решить вопросы защиты от неблагоприятных ситуаций",