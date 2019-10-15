В 2019 году резко выросло число инвесторов, желающих строить спорткомплексы в Москве

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Количество инвесторов в Москве, готовых участвовать в аукционах по аренде земли под строительство спортивных объектов, в 2019 выросло в рекордные 29 раз к уровню прошлого года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба столичного Комплекса экономической политики.

"С начала этого года 58 инвесторов претендовали на право аренды десяти земельных участков с последующим строительством физкультурно-оздоровительных комплексов на их территории. Это в 29 раз больше, чем годом ранее", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

По его словам, тенденция связана, с одной стороны, с появлением большего числа таких лотов на торгах, с другой - с увеличением интереса инвесторов именно к этому направлению деятельности. "Например, за 9 месяцев этого года на один участок претендовали в среднем по 6 участников, в то время как годом ранее на такие торги приходил один инвестор", - уточнил Ефимов.

По мнению главы столичного департамента по конкурентной политике Геннадия Дегтева, которого также цитирует пресс-служба, спрос на землю "для спорта" растет вместе с увеличением интереса к здоровому образу жизни. "Спрос на земельные участки под физкультурно-оздоровительные комплексы стабилизировался. Во многом на это сказалась общая тенденция к здоровому образу жизни. Сегодня мы сталкиваемся с тем, что люди сами заявляют о желании видеть рядом со своим домом современные спортцентры. Наши аукционы знают такие примеры", - отметил Дегтев.

В качестве примера он привел земельный участок, расположенный на Ленинском проспекте, где за право строительства спортцентра боролись сразу 12 инвесторов, подняв стартовую стоимость лота в 13 раз.