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"Ъ": кабмин отказал "Транснефти" в либерализации тарифов на прокачку нефтепродуктов

На совещании в правительстве, по данным издания, указали на необходимость комплексного решения вопроса

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Козак счел "нецелесообразным" либерализацию тарифов "Транснефти" на прокачку нефтепродуктов, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на протокол совещания от 3 октября.

Из документа следует, что необходимо комплексное решение вопроса о регулировании тарифов естественных монополий, в том числе исключения перекрестного субсидирования.

Источники "Ъ" сообщили, что в ходе совещания стороны высказали свои стандартные позиции.

"Транснефть" добивается полной отвязки своих цен от тарифов РЖД, что поддерживается ФАС, которая с 2014 года установила, что первая не является монополистом.

В РЖД ранее отмечали, что дерегулирование тарифов "Транснефти" может привести к оттоку нефтяных грузов с железной дороги. В РЖД готовы только на одновременную с "Транснефтью" либерализацию цен на услуги транспортировки.

В ходе совещания, передают источники "Ъ", замминистра энергетики Павел Сорокин отметил, что существует риск роста тарифов "Транснефти" после дерегулирования, это может повредить потребителям.

Опрошенные изданием компании-перевозчики согласны с опасениями РЖД.

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Козак, Дмитрий Николаевич
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