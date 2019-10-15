Украина намерена продлить срок службы плотины ДнепроГЭС на 50 лет

КИЕВ, 15 октября. /ТАСС/. Украина планирует продлить срок службы плотины крупнейшей гидроэлектростанции страны - Днепровской ГЭС (ДнепроГЭС) - на 50 лет, для этого будут проведена соответствующая реконструкция объекта. Об этом заявил генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

"Сегодня мы вместе с иностранными партнерами проводим техническую экспертизу и потом будем принимать решение, какие меры необходимо предпринять, чтобы продлить срок эксплуатации плотины на 50 лет", - цитирует Сироту агентство "Укринформ".

В настоящее время ведется разработка проекта, а сами работы запланировано начать через два года. По словам Сироты, существующий мостовой переезд через плотину консольного типа будет заменен на иной. Он отметил, что, скорее всего, это будет двухъярусный переезд.

Днепровская ГЭС - один из пунктов плана Государственной комиссии по электрификации России (ГОЭЛРО), созданной по инициативе Ленина в 1920 году. Первая очередь ГЭС была построена в 1927-1932 годах. Ее 50-метровая плотина обеспечила повышение уровня воды в реке и позволила открыть сквозное судоходство по Днепру. В годы Великой Отечественной войны часть плотины ДнепроГЭС была разрушена. Электростанция была полностью восстановлена к 1950 году.

В рамках декоммунизации на Украине надпись "ДнепроГЭС им. Ленина" при въезде на плотину была демонтирована в 2016 году.

ДнепроГЭС состоит из двух электростанций (ДнепроГЭС-1 и ДнепроГЭС-2), которые образуют единый комплекс гидротехнических сооружений, расположенных под одной плотиной. Установленная мощность гидроагрегатов ДнепроГЭС составляет 1553,8 МВт.