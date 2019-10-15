Экс-замглавы "Аэрофлота" Зингман стал президентом "Альфа-групп"

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Бывший заместитель генерального директора "Аэрофлота" Вадим Зингман с 15 октября приступил к обязанностям президента "Альфа-групп", говорится в сообщении консорциума.

До назначения Зингмана должности президента в "Альфа-групп" не существовало.

"Вадим Зингман сосредоточится на улучшении качества кросс-функциональных связей между бизнесами консорциума и на организации структурного взаимодействия с государственными и общественными институтами в рамках периметра бизнес-активности всех компаний "Альфа-групп", - отмечается в сообщении.

Новое назначение, как и появление должности президента "Альфа-групп", не подразумевает усиления руководящей роли консорциума над входящими в него активами или каких-либо иных структурных изменений внутри "Альфа-групп", уточнили в консорциуме.

В начале августа стало известно, что заместитель генерального директора "Аэрофлота" по работе с клиентами Вадим Зингман покинул компанию. Об этом ТАСС сообщал источник в авиакомпании. Факт ухода Зингмана также подтверждали в пресс-службе авиаперевозчика.

До прихода в "Аэрофлот" Зингман работал на руководящих должностях в государственных, силовых структурах, коммерческих компаниях, в том числе в Минэкономразвития, а также в АФК "Система". С 2018 года член центрального штаба Общероссийского народного фронта. Награжден орденом Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-ой степени.