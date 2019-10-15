Власти Дагестана выделили более 7,3 млн рублей на проект укрепления берега реки Самур

МАХАЧКАЛА, 15 октября. /ТАСС/. Власти Дагестана выделили более 7,3 млн рублей на разработку проекта укрепления берега реки Самур для защиты села Ахты, где периодически возникает угроза обрушения домов из-за размыва русла реки, следует из данных сайта госзакупок.

"Заказчиком аукциона на разработку проектной документации по берегоукреплению реки Самур для защиты села Ахты выступает государственное казенное учреждение Республики Дагестан "Дагводсервис". Начальная цена контракта - более 7,3 млн рублей. Источник финансирования - республиканский бюджет", - говорится в аукционной документации.

Заявки от участников торгов принимаются до 6 ноября. Победитель аукциона должен выполнить работы до 31 декабря.

Село Ахты - районный центр Ахтынского района Дагестана с населением около 13,5 тыс. человек, который известен в республике своими минеральными источниками. В августе 2018 года из-за обильных дождей произошел интенсивный размыв правого берега русла реки Самур, в результате чего в селе возникла угроза обрушения жилых домов и подводящего газопровода "Каракюре - Ахты".