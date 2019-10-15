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РБК: ЦБ оценит благонадежность компаний-клиентов банков

Система разделит юрлица на три категории по принципу "светофора", пишет издание
Описание
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Банк России запустит единую платформу по проверке юридических лиц, которые являются клиентами банков. Система разделит юрлица на три категории по степени благонадежности по принципу "светофора" - от наиболее к наименее надежным, сообщает во вторник РБК со ссылкой на директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Илью Ясинского.

Для реализации проекта организации должны подключиться к системе ЦБ, куда будет добавляться информация о клиентах. "Сейчас у ЦБ есть доступ к информации платежных систем, кредитных и некредитных организаций, органов исполнительной власти, к данным правоохранительных органов и Росфинмониторинга", - пишет издание.

Алгоритм разделит компании по более чем сотне критериев риска, которые содержатся в рекомендациях ЦБ: участие в сомнительных операциях, имеющиеся налоговые и репутационные риски и так далее. Оценки будут выставлены по десятибалльной шкале. Набравшие менее трех баллов юрлица попадут в "зеленую" категорию (их операции далее будут отслеживаться без повышенного внимания); от трех до семи - в "желтую" (банки будут проводить более внимательный анализ данных клиентов и принимать меры в случае необходимости); более семи - в "красную" (их операции будут отслеживаться онлайн).

"О конкретных сроках реализации проекта пока говорить рано. В настоящее время экспертно прорабатываются все возможные аспекты будущего функционирования платформы: технические, технологические, организационные", - сообщили РБК в пресс-службе Банка России.

Теги
Россия
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