Максимальная ставка по рублевым вкладам снизилась до 6,48%

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, в первой декаде октября 2019 года снизилась до 6,48%.

Почему российские банки потеряли интерес к вкладам в евро

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Об этом говорится в сообщении Банка России.

В третьей декаде сентября ставка находилась на уровне 6,62%, свидетельствуют данные ЦБ.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.