Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

РФПИ подпишет 10 соглашений на $1,3 млрд в рамках визита Путина в ОАЭ

Речь идет о сферах высоких технологий, здравоохранения, добычи полезных ископаемых, логистики, промышленного производства, отмечается в пресс-релизе фонда

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) планирует подписать с партнерами, среди которых суверенный фонд страны Mubadala Investment Company, 10 инвестиционных соглашений на сумму около $1,3 млрд. Об этом сообщается в пресс-релизе фонда.

Отмечается, что соглашения будут подписаны в сфере высоких технологий, здравоохранения, добычи полезных ископаемых, логистики, промышленного производства.

"Россия и Объединенные Арабские Эмираты могут многое предложить друг другу в рамках технологического и инвестиционного обмена. Визит президента России поможет поддержать интенсивные деловые контакты в самых разных отраслях двустороннего взаимодействия. Наши страны успешное развивают партнерство в сфере торговли, энергетики, промышленности, туризма, и даже в такой специализированной области, как подготовка космонавтов. Мы наладили партнерство не только на Земле, но и в космической сфере - потенциал сотрудничества поистине безграничен", - отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В рамках визита РФПИ выступает одним из организаторов встречи ведущих деловых кругов двух стран, которые обсудят возможности для расширения сотрудничества, повышения его эффективности и реализации совместных проектов.
По итогам шести лет сотрудничества РФПИ и Mubadala Investment Company осуществлено и одобрено инвестиций на сумму свыше $2 млрд в более чем 45 проектов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичОАЭ
Реклама на ТАСС
Участки автодороги Раздольное - Хасан в Приморье отремонтируют по нацпроекту до конца года
По данным пресс-службы краевой администрации, специалисты заменят 14 км трассы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС