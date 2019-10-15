РФПИ подпишет 10 соглашений на $1,3 млрд в рамках визита Путина в ОАЭ

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) планирует подписать с партнерами, среди которых суверенный фонд страны Mubadala Investment Company, 10 инвестиционных соглашений на сумму около $1,3 млрд. Об этом сообщается в пресс-релизе фонда.

Отмечается, что соглашения будут подписаны в сфере высоких технологий, здравоохранения, добычи полезных ископаемых, логистики, промышленного производства.

"Россия и Объединенные Арабские Эмираты могут многое предложить друг другу в рамках технологического и инвестиционного обмена. Визит президента России поможет поддержать интенсивные деловые контакты в самых разных отраслях двустороннего взаимодействия. Наши страны успешное развивают партнерство в сфере торговли, энергетики, промышленности, туризма, и даже в такой специализированной области, как подготовка космонавтов. Мы наладили партнерство не только на Земле, но и в космической сфере - потенциал сотрудничества поистине безграничен", - отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В рамках визита РФПИ выступает одним из организаторов встречи ведущих деловых кругов двух стран, которые обсудят возможности для расширения сотрудничества, повышения его эффективности и реализации совместных проектов.

По итогам шести лет сотрудничества РФПИ и Mubadala Investment Company осуществлено и одобрено инвестиций на сумму свыше $2 млрд в более чем 45 проектов.