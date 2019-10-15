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На ремонт участка трассы "Колыма" в Магаданской области уйдет не менее 10 лет

Как сообщил глава региона Сергей Носов, главными задачами для властей являются разработка проектной документации и решение вопроса по завозу необходимых материалов для ремонта трассы

ТАСС, 15 октября. Работа по ремонту и асфальтированию магаданского участка федеральной трассы "Колыма" займет около 10-15 лет, сообщил во вторник журналистам губернатор Магаданской области Сергей Носов.

Президент России Владимир Путин ранее дал поручение правительству РФ и властям Магаданской области и Якутии представить до 1 марта 2020 года предложения по созданию устойчивой автомобильной связи между Магаданской областью и Байкало-Амурской магистралью (БАМ).

"Если говорить о федеральной трассе "Колыма", есть проработанная концепция твердого покрытия от Магадана до Сусумана, и эта концепция сегодня одерживает верх. Необходимо отметить, что поручение Владимира Владимировича [Путина] выполняется, и усиливается спрос за его выполнение со стороны правительства и со стороны региона. Работа с такими объемами - это 10-15 лет, чтобы в полной мере и с надлежащим качеством", - сказал Носов.

По словам губернатора, сейчас одной из главных задач для региональных властей является разработка проектной документации, а также решение вопроса по завозу необходимых материалов для ремонта трассы.

Федеральная трасса "Колыма" протяженностью более 2 тыс. км соединяет Якутию и Магаданскую область, является одной из ключевых автодорог Дальнего Востока, обеспечивает выход на побережье Тихого океана. БАМ - железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Она проходит от Тайшета до Советской Гавани и пролегает по территории Иркутской, Читинской, Амурской областей, Бурятии, Якутии и Хабаровского края. Общая протяженность магистрали - 4,3 тыс. км.

Теги
РоссияМагаданская область
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