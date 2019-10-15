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Торговая война

В МИД КНР заявили, что Китай и США достигли консенсуса по вопросу торгового соглашения

В ведомстве подчеркнули, что стороны придерживаются единой позиции по этой тематике

ПЕКИН, 15 октября. /ТАСС/. Власти Китая и США преодолели разногласия и достигли консенсуса по вопросу заключения торгово-экономического соглашения. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"То, о чем заявляют Соединенные Штаты, соответствует действительности. Насколько нам известно, Китай и США придерживаются единой позиции по проблеме торгово-экономического соглашения, здесь нет различий", - отметил он на регулярном брифинге.

По словам дипломата, предстоящее соглашение с Вашингтоном "будет иметь чрезвычайно важное значение" и "положительно отразится как на Китае, так и на США, а также на всем остальном мире".

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Китай уже начал выполнять условия предстоящей торговой сделки, по которой стороны достигли принципиальных договоренностей, и приступил к закупкам сельхозпродукции из Соединенных Штатов.

Теги
СШАКитайТрамп, ДональдТорговая война
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