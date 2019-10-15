Эксперт: введение единой платежки за ЖКУ уменьшит споры о справедливости начислений

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Принятие законопроекта о единой квитанции, в которой будут указаны все жилищно-коммунальные платежи, поспособствует уменьшению числа оспариваний гражданами начислений. Такое мнение ТАСС во вторник высказал ответственный секретарь экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук.

Проект о введении единого платежного документа (ЕПД) предусматривает привлечение к обработке данных расчетных центров, которым поставщики жилищно-коммунальных услуг будут направлять информацию. Проект был инициирован депутатами Сергеем Пахомовым, Павлом Качкаевым и внесен в Госдуму в июне этого года.

"Сегодня каждое второе обращение в органы Госжилинспекции касается оспаривания или несогласия с начисленными квитанциями. Предполагается, что специализированная организация будет обладать большими компетенциями и не будет заинтересована в манипуляции цифрами для закрытия кассовых разрывов, чем часто злоупотребляют управляющие компании", - сказал Склянчук.

Он добавил, что с введением единого платежного документа гражданам будет легче оценивать траты на жилищно-коммунальные услуги, ведь сейчас каждый месяц потребитель получает по несколько квитанций, каждую из которых нужно отдельно оплачивать, что неудобно.

Склянчук также пояснил, что инициатива направлена на расширение деятельности расчетных центров. По его словам, их работа на сегодняшний день в жилищном законодательстве не урегулирована, они выступают как платежные агенты, навязывающие ресурсоснабжающим организациям размер комиссии от 2% до 7% , что в конечном счете отражается на платежах граждан.

"Предполагается, что изменения в Жилищном кодексе помогут расчетным центрам активнее формировать ЕПД, включающий в себя все виды жилищно-коммунальных услуг, за которые платит собственник жилого помещения. Особенно заинтересованы в этом региональные операторы капремонта и твердых коммунальных отходов, которые вынуждены самостоятельно формировать базу персональных данных о собственниках", - подчеркнул эксперт.