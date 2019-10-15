Участники форума Россия - Африка обсудят ведение бизнеса на Черном континенте

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Участники форума Россия - Африка обсудят риски, перспективы и возможности ведения бизнеса в африканских странах в рамках сессии "Ведение бизнеса в Африке: возможности, условия и риски". Об этом говорится в сообщении фонда "Росконгресс".

"Участники дискуссии обсудят особенности африканского рынка, специфику отдельных государств, сложности и условия успеха компаний, которые уже присутствуют в этом регионе", - говорится в сообщении.

Модератором сессии станет президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. С докладами выступят директор Института Африки Российской академии наук Ирина Абрамова, президент Торговой палаты Джибути Юссуф Мусса Давале, президент и главный исполнительный директор Grupo Opaia SA Агостиньо Капайа, министр инвестиций и международного сотрудничества Арабской Республики Египет Сахар Наср, комиссар по экономическим вопросам комиссии Африканского союза Виктор Харисон.

Кроме того, на сессии ожидаются выступления экспертов: президента Dangote Group Алико Данготе, председателя совета директоров "ОХК "Уралхим" Дмитрия Мазепина, председателя совета директоров ООО "Международный центр безопасности "Миротворец" Михаила Аничкина, главного исполнительного директора United Manganese of Kalahari Виктора Радько, директора по правовым, корпоративным и регулятивным вопросам и члена совета директоров Nord Gold SE Евгения Тулубенского, а также Галины Сидоровой, профессора Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ).

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси пройдет саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них уже подтвердили свое участие. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители госструктур, бизнеса и интеграционных объединений континента.

Фонд "Росконгресс" и АО "Российский экспортный центр" совместно с Афрэксимбанком являются соорганизаторами форума.