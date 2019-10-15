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Южная Корея вложит почти $2 млрд в экологически чистые и беспилотные автомобили

Разработки в этой сфере уже доказали свою конкурентоспособность, отметил президент республики Мун Чжэ Ин

ТАСС, 15 октября. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин заявил, что правительство инвестирует $1,8 млрд в развитие производства беспилотного транспорта и экологически чистых автомобилей на водородных топливных элементах. Эти вложения являются частью планов главы государства по достижению Южной Кореей мирового лидерства в автомобилестроении.

"В будущем нам больше не придется заимствовать чужие идеи. Наконец, мы получили шанс стать лидерами отрасли во всем мире, и мы должны воспользоваться этой возможностью", - заявил Мун Чжэ Ин, которого цитирует во вторник агентство Yonhap, в исследовательском центре корпорации Hyundai Motor.

Президент отметил, что южнокорейские разработки в сфере беспилотных и экологически чистых автомобилей уже доказали свою конкурентоспособность. В качестве примера он привел контракт на поставку 1600 грузовиков на водородных топливных элементах в Швейцарию.

Мун Чжэ Ин добавил, что достижения южнокорейских специалистов в производстве аккумуляторов, микросхем и в IT-сфере также помогут Южной Корее добиться мирового лидерства в автомобилестроении будущего.

Водородный топливный элемент - экологически чистый источник энергии с практически неисчерпаемым ресурсом. Он генерирует электричество в процессе электрохимической реакции, единственным побочным продуктом которой является водяной пар и тепло. В отличие от существующих двигателей внутреннего сгорания системы на водородных топливных элементах не имеют движущихся частей, потеря КПД при их работе минимальна.

Теги
ШвейцарияРеспублика КореяМун Чжэ Ин
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