Ученые оценили мегапроект по развитию транспортной системы в РФ в $300 млрд

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Мегапроект "Единая Евразия: Транс-евразийский пояс RAZVITIE - Интегральная евразийская транспортная система (Единая Евразия: ТЕПР-ИЕТС)", который должен обеспечить связанность территорий и их активное развитие, оценивается в $300 млрд. Срок его окупаемости составит 13-15 лет, сообщил во вторник на заседании президиума РАН академик, ректор Московского госуниверситета им. Ломоносова (МГУ) Виктор Садовничий.

Основной идеей замысла мегапроекта "Единая Евразия: ТЕПР-ИЕТС" является создание условий для глубокого комплексного освоения Сибири, Дальнего Востока и Арктики на базе создания двух пространственных транспортно-логистических коридоров между Европой и Азией с опорой на высокоскоростной железнодорожный комплекс и Северный морской путь, включающих в себя несколько стратегических транспортно-логистических узлов (хабов) в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах и Арктике и объединенных между собой в единую транспортно-логистическую инфраструктуру.

"Мы привлекали компьютерное моделирование, считали на суперкомпьютере смету, и я вам приведу цены горизонтов развития (этапов развития проекта - прим. ТАСС). Первый горизонт - модернизация Транссиба (Транссибирская железнодорожная магистраль), его стоимость 3,7 трлн рублей. Второй - превращение Транссиба в высокоскоростную грузовую и пассажирскую магистраль - 18 трлн рублей. И развитие железнодорожной сети - третий горизонт. Согласно нашей модели, в ценах сегодняшнего дня общие вложения в проект составят около $300 млрд, окупаемость может составить 13-15 лет, это будет зависеть от многих обстоятельств", - сказал Садовничий.

Что касается источников финансирования, то, по его словам, высказываются идеи привлечения зарубежных партнеров. Кроме того, были проанализированы бюджеты регионов, через которые пройдет магистраль, и часть средств на этот мегапроект может быть выделена с их стороны, добавил Садовничий.

О социальном мегапроекте ХХI века

"Единая Евразия: ТЕПР-ИЕТС" - мегапроект, который предполагает создание на территории России транспортной сети, соединяющей Западную Европу с Дальним Востоком, Северной Америкой, Юго-Восточной Азией. Он будет включать в себя современный скоростной железнодорожный комплекс, автомобильную трассу и линию оптоволоконной связи. Его реализация позволит максимально эффективно задействовать уникальный транзитный потенциал евразийского пространства, стимулировать экономический рост государств региона, укрепить сотрудничество между всеми заинтересованными сторонами.

Кроме того, среди ожидающихся результатов реализации этого проекта - обеспечение геополитической безопасности России, территориальная связанность страны, создание миллионов рабочих мест, заселение малонаселенных регионов Сибири и Дальнего Востока и освоение природных ресурсов этих регионов.

Работа над проектом была начата в середине 2000-х годов. В его разработке принимают участие ученые из МГУ, институтов РАН, представители РЖД и ряд других.