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Денежные переводы из России в Грузию сократились на 8%

За три квартала текущего года доля переводов из РФ составила 24% от общего объема

ТБИЛИСИ, 15 октября. /ТАСС/. Общий объем денежных переводов из России в Грузию с января по сентябрь этого года составил $309,3 млн, что на 8% меньше по сравнению с тем же периодом 2018 года. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник статистические данные Национального банка Грузии.

По данным Нацбанка, больше всего денег из России в Грузию было переведено в июле ($39 млн), а меньше всего - в январе ($27,6 млн). За три квартала текущего года доля переводов из России составила 24% от общего объема переведенных денег.

Несмотря на сокращение объема денежных переводов, Россия по-прежнему занимает первое место среди стран, откуда Грузия получает больше всего денег. На втором месте расположилась Италия. С января по сентябрь 2019 года из Италии в Грузию было переведено $174,4 млн, что на 25% больше по сравнению с аналогичными данными за 2018 год. Тройку лидеров замыкает Греция, откуда с января по сентябрь было переведено $141,1 млн, что на 47% меньше по сравнению с прошлогодними показателями.

Теги
ГрузияГрецияРоссия
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