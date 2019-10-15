Исследование: почти треть россиян участвует в "теневом" рынке труда

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Около 25 млн жителей России в той или иной степени участвуют в "теневом" рынке труда, почти 73% россиян приветствует оплату за выполнение различных работ или услуги "из рук в руки". Об этом говорится в исследовании Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

"По данным опроса, проведенного в мае этого года научно-исследовательским Центром социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС, 32,5% жителей России (а это около 25 млн человек) в той или иной форме причастны к "теневому" рынку труда", - говорится в исследовании.

В опросе приняли участие 1215 человек из 27 субъектов Российской Федерации, занятых на предприятиях различных форм собственности.

Вовлеченность в "теневую" экономику снижается

По оценке авторов исследования, на российском рынке труда наметился тренд выхода из "тени". "В целом за последние два года фиксируется снижение вовлеченности населения в "теневую" экономику", - говорится в исследовании.

"Теневая" занятость в России сократилась за счет официально оформленных и неоформленных подработок. Если в 2017 году 45,3% занятого населения признались социологам, что подрабатывают, то в 2019 году об этом заявили только 27,6%", - отмечают эксперты.

По данным опроса, работодатели и заказчики разворачиваются в сторону официально оформляемой дополнительной занятости. В 2017 году 59,7% подрабатывающих рассказали социологам, что официально не оформляли свои подработки. В 2019 году такой ответ дали только 50,7%. "Снижение на 9% не может рассматриваться как статистическая погрешность и свидетельствует об определенных тенденциях на рынке", - говорится в исследовании.

Однако, как отмечают социологи РАНХиГС, доля россиян, для которых неоформленная занятость является основным источником дохода, не становится меньше. В 2013 году 11,9% занятого населения работали полностью "в тени", в 2017 году - 13,6%, в 2019 году - 13,1%.

Россияне позитивно относятся к "теневой" занятости

Авторы исследования обращают внимание на рост позитивного отношения россиян к различного рода неофициальной занятости. В 2017 году чуть более половины опрошенных (50,8%) положительно отнеслась к выполнению различных работ и услуг (строительных, ремонтных, репетиторских) с получением за них наличной оплаты, минуя кассу. "Но в 2019 году уже 72,9% россиян приветствует оплату за работы или услуги "из рук в руки", - говорится в исследовании.

В ходе опроса социологи РАНХиГС также поинтересовались, при каких условиях россияне готовы полностью заплатить налоги со своей трудовой деятельности. Основными факторами, которые могли бы заставить россиян трудиться официально и выплачивать все налоги, опрошенные назвали снижение величины налоговых выплат (45,1%), страх наказания (31,5%) и обеспечение равенства всех групп граждан перед законом (30%).

"Ни угрызения совести (18,9%), ни чувство гражданского долга (15,7%) не могут склонить опрошенных к легализации своей трудовой деятельности. В некоторых случаях это объясняется тем, что для респондентов работа в "тени" - временная, иногда случайная возможность получения дополнительного дохода и она не воспринимается ими в правовом контексте", - отмечают авторы исследования.

Они предлагают, в частности, сделать налоговую политику более четкой и последовательной.

"Каждый второй работник отмечает несправедливость осуществляемой налоговой политики. Это связано как с размерами необходимых налоговых выплат, так и с непостоянством законодательства, которое заставляет людей с осторожностью относиться ко всем нововведениям, а то и просто игнорировать их", - отмечают эксперты РАНХиГС.

По их оценке, также следует повышать мотивационную функцию оплаты труда, которая сегодня не является эффективным инструментом стимулирования трудовой активности.