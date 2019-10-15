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Приостановка авиасообщения с Грузией

Володин: восстанавливать авиасообщение РФ и Грузии без встречных шагов Тбилиси неверно

С 8 июля российским авиакомпаниям временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник заявил, что восстанавливать авиасообщение России и Грузии без встречных шагов со стороны Тбилиси было бы неправильно.

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"Мы считаем: в этой ситуации, пока не будут сделаны шаги навстречу нашей стороне, говорить о том, чтобы принять авиасообщение, было бы неправильно", - сказал он на встрече с председателем Совета кантонов (верхняя палата парламента Швейцарии) Жаном-Рене Фурнье.

По указу президента РФ от 21 июня российским авиакомпаниям с 8 июля временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. 

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичГрузияРоссияШвейцарияПриостановка авиасообщения с Грузией
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