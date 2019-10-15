Ректор МГУ предложил развивать транспортный мегапроект в технологической долине вуза

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Мегапроект "Единая Евразия: Транс-евразийский пояс RAZVITIE - Интегральная евразийская транспортная система (Единая Евразия: ТЕПР-ИЕТС)", который должен обеспечить связанность территорий и их активное развитие, может стать одним из проектов научно-технологической долины МГУ (имеет статус технопарка Москвы). Об этом во вторник в ходе заседания президиума Российской академии наук (РАН) сообщил академик РАН, ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий.

"Это тот проект, который требует объединения и РАН, и Московского и Петербургского университетов. И что, если мы вступим с этим проектом в долину МГУ, строительство которой начинается в ближайшее время? Сделаем его одним из проектов с отдельным кампусом. Мне кажется, в этом случае мы могли бы привлечь к проекту и зарубежных ученых, например, китайских коллег", - сказал Садовничий.

По его словам, второе предложение, которое могло бы активизировать разработку проекта, это провести круглый стол в Санкт-Петербурге и позвать на него заинтересованные университеты, в том числе из регионов, чтобы вовлечь их в работу.

Садовничего поддержал президент РАН Александр Сергеев, который отметил, что этот проект вместе с людьми, которые над ним регулярно работают, надо куда-то определить. "[В технологической долине МГУ] сейчас будут появляться очень серьезные проекты и, наверное, будет замечательно аккумулировать там свои усилия", - сказал глава РАН.

О мегапроекте ХХI века

"Единая Евразия: ТЕПР-ИЕТС" - мегапроект, который предполагает создание на территории России транспортной сети, соединяющей Западную Европу с Дальним Востоком, Северной Америкой, Юго-Восточной Азией. Он будет включать в себя современный скоростной железнодорожный комплекс, автомобильную трассу и линию оптоволоконной связи. Его реализация позволит максимально эффективно задействовать уникальный транзитный потенциал евразийского пространства, стимулировать экономический рост государств региона, укрепить сотрудничество между всеми заинтересованными сторонами.

Кроме того, среди ожидающихся результатов реализации проекта - обеспечение геополитической безопасности России, территориальная связанность страны, создание миллионов рабочих мест, заселение малонаселенных регионов Сибири и Дальнего Востока и освоение природных ресурсов этих регионов.

Работа над проектом была начата в середине 2000-х годов. В его разработке принимают участие ученые из МГУ, институтов РАН, представители РЖД и др.