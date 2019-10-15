Приморье получит 42 млн рублей для помощи пострадавшим от паводка

ВЛАДИВОСТОК, 15 октября. /ТАСС/. Приморский край получит 42 млн рублей из Резервного фонда правительства РФ для оказания помощи пострадавшим от паводков, следует из опубликованного во вторник распоряжения.

В начале октября МЧС России запросило бюджетные ассигнования в размере до 42 млн рублей из Резервного фонда на поддержку граждан, которые пострадали от паводков в Приморье.

"Выделить в 2019 году МЧС России из Резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере до 42 млн рублей на оказание разовой финансовой помощи для предоставления бюджету Приморского края иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, пострадавших в результате паводка", - говорится в документе.

На выплаты от 200 тыс. до 400 тыс. рублей смогут рассчитывать граждане, здоровью которых паводки нанесли вред. Единовременную помощь в размере 10 тыс. рублей получат граждане, постоянно проживающие в пострадавших от наводнения населенных пунктах; от 50 тыс. до 100 тыс. рублей выплатят тем, кто потерял имущество.

В июле и августе обильные дожди вызвали мощные паводки в Амурской области и Еврейской автономной области, Приморском и Хабаровском краях. В Приморском крае дожди шли на протяжении практически всего августа, что привело к многочисленным разрушениям дорог, подтоплениям жилых домов, в том числе в Уссурийске, а также сходу селей во Владивостоке.