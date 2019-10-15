Руководство железных дорог РФ и Белоруссии обсудили возможность создания ВСМ Москва-Минск

МИНСК, 15 октября. /ТАСС/.Руководство Белорусской железной дороги и ОАО "Российские железные дороги" обсудили вопрос создания рабочей группы по разработке концепции проекта по созданию высокоскоростной магистрали между Москвой и Минском, а также ее дальнейшему выходу в Европу. Об этом заявил во вторник начальник Белорусской железной дороги (БЖД) Владимир Морозов, отвечая на вопрос ТАСС на полях Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ.

"Сегодня обсуждалось создание рабочей группы между Белорусской железной дорогой и РЖД по разработке концепции (по проекту создания высокоскоростной магистрали - прим. ТАСС)", - отметил Морозов.

По его словам, данный проект "надо рассматривать как новую техническую систему, и, конечно, здесь нужна экономическая оценка проекта: стоимость строительства, объемы предполагаемых перевозок пассажиров, затраты, которые будут нести железные дороги". "Но однозначно это перспективное направление, и, конечно, было бы интересным проработать дальнейший коридор в Западную Европу. На сегодняшний день интересы у европейских коллег есть, но в то же время для этого потребуется политическое решение. Речь также может идти о связке Пекин - Москва - Минск - Варшава - Берлин", - отметил Морозов.