Welt: Volkswagen отложил строительство завода в Турции на фоне ситуации в Сирии

ТАСС, 15 октября. Германский автоконцерн Volkswagen временно отказался от проекта строительства завода в Турции из-за начатой Анкарой военной операции на северо-востоке Сирии. Об этом во вторник сообщает газета Welt со ссылкой на представителя компании.

Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

"Совет директоров Volkswagen AG отложил принятие окончательного решения о строительстве нового завода", - цитирует издание представителя концерна. Подчеркивается, что производитель с осторожностью наблюдает за последними событиями в Турции.

Ссылаясь на источники, Welt сообщает, что глава правления Volkswagen Герберт Дисс вел переговоры об открытии производства в Турции непосредственно с президентом страны Тайипом Эрдоганом. Стороны ожидали прийти к финальному соглашению уже в начале октября.

Согласно этим данным, речь шла о заводе близ Измира на западе Турции стоимостью €1 млрд. Начало строительства было запланировано на 2020 год, а открытие - на 2022 год. Компания оценивала объем производства в 300 тыс. автомобилей в год. Ожидалось, что завод обеспечит регион 4 тыс. рабочих мест.