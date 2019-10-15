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Военная операция Турции на севере Сирии

Welt: Volkswagen отложил строительство завода в Турции на фоне ситуации в Сирии

Источники издания сообщили, что глава правления Volkswagen Герберт Дисс вел переговоры об открытии производства в Турции с президентом страны Тайипом Эрдоганом, стороны ожидали прийти к соглашению уже в начале октября

ТАСС, 15 октября. Германский автоконцерн Volkswagen временно отказался от проекта строительства завода в Турции из-за начатой Анкарой военной операции на северо-востоке Сирии. Об этом во вторник сообщает газета Welt со ссылкой на представителя компании.

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"Совет директоров Volkswagen AG отложил принятие окончательного решения о строительстве нового завода", - цитирует издание представителя концерна. Подчеркивается, что производитель с осторожностью наблюдает за последними событиями в Турции.

Ссылаясь на источники, Welt сообщает, что глава правления Volkswagen Герберт Дисс вел переговоры об открытии производства в Турции непосредственно с президентом страны Тайипом Эрдоганом. Стороны ожидали прийти к финальному соглашению уже в начале октября.

Согласно этим данным, речь шла о заводе близ Измира на западе Турции стоимостью €1 млрд. Начало строительства было запланировано на 2020 год, а открытие - на 2022 год. Компания оценивала объем производства в 300 тыс. автомобилей в год. Ожидалось, что завод обеспечит регион 4 тыс. рабочих мест.

Теги
СирияТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
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