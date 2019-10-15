Рост ВРП Москвы в 2019 году прогнозируется на уровне 2,4%

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Рост валового регионального продукта (ВРП) в Москве в текущем году ожидается на уровне 2,4% к показателю прошлого года. Это следует из материалов пресс-службы мэра и правительства Москвы.

"В 2019 году экономика Москвы продолжила устойчивое развитие. По оценке, рост ВРП в текущем году составит 2,4%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рост промышленного производства в столице ожидается на уровне 7,1% к уровню 2018 года. Объем инвестиций в основной капитал увеличится до 10% и составит порядка 2,8 трлн рублей.

Кроме того, согласно материалам пресс-службы, средняя зарплата в городе вырастет на 9% в номинальном и на 4,2% в реальном выражении. Что касается роста потребительских цен, то он ожидается на уровне 3,8%, добавили в пресс-службе.

Прогнозы на 2020-2022 годы

В материалах отмечается, что в 2020-2022 годах в столице прогнозируется дальнейшее улучшение основных социально-экономических показателей. В частности, согласно прогнозу, увеличение валового регионального продукта в этот период составит 2,3-3,4% в год, рост реальной заработной платы - 2,9-3,2% ежегодно. Рост инвестиций прогнозируется на уровне 5,5-6,8% в год.

В пресс-службе добавили, что рост промышленного производства в 2020-2022 гг. прогнозируется на уровне 3,4-4%, розничного товарооборота и объема платных услуг населению - 2,5-3,0% ежегодно. Инфляция ожидается на уровне 3,7% в год. Безработица будет оставаться на минимальном уровне.

В сообщении отмечается, что устойчивый рост городской экономики будет обеспечен положительной динамикой развития реального сектора, высокой инвестиционной активностью и расширением потребительского спроса на фоне роста зарплаты и поддержания высокого социального стандарта.

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