Австралийская авиакомпания изучит влияние самого длинного рейса в мире на пассажиров

Австралийская авиакомпания Qantas Airways совершит первый беспосадочный рейс из США в Австралию уже в конце этой недели. Как сообщает агентство Bloomberg, во время почти 20-ти часового перелета на борту Boeing Dreamliner будут находиться врачи, которые проследят за состоянием пассажиров и членов экипажа.

"Врачи и ученные превратят борт в исследовательскую лабораторию. Они будут проверять бдительность пилотов, а также наблюдать за рационом, сном и активностью нескольких десятков пассажиров. Цель эксперимента - узнать, как организм человека справится с такой нагрузкой", - сообщается в материале.

Самолет Qantas Airways вылетит из Нью-Йорка в пятницу вечером, а приземлится в Сиднее в воскресенье утром. Ранее авиакомпания уже совершала беспосадочный рейс из Австралии в Великобританию. Тогда борт находился в воздухе более 17 часов.

В материале отмечается, что у путешественников, которые пересекают сразу несколько часовых поясов, наблюдается расстройство суточных биоритмов. После прибытия в пункт назначения, многие из них жалуются на чрезмерную усталость или бессонницу ночью. Симптомы могут быть хуже, если человек отправляется на восток, потому что движение в этом направлении меняет местами дневной и ночные циклы.