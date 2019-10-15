Институт сои в Приамурье поможет аграриям нарастить объемы производства

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 октября. /ТАСС/. Расположенный в Благовещенске Всероссийский научно-исследовательский институт сои готов помочь местным аграриями к 2024 году в два раза увеличить объемы производства сои. Об этом сообщил во вторник первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов по итогам посещения института и сельхозпредприятий.

Приамурье является главным производителем сои в России (35% всего общероссийского объема и 69% в объеме валового производства на Дальнем Востоке). Как сообщал в интервью ТАСС губернатор области Василий Орлов, власти региона намерены к 2024 году увеличить производство сои в два раза с текущего показателя в 1,04 млн тонн.

"Амурская область стратегически имеет очень выгодные позиции по наращиваю объемов производства сои. Мы рассчитываем, что в ближайшие пять лет фактически должно произойти удвоение. Здесь большая задача аграрной науки. Мы побывали в институте сои, который занимается районированием отечественных сортов. Они подтвердили готовность взаимодействия с аграриями", - сказал Хатуов журналистам.

Основой производства должны стать 10 отечественных сортов сои. По словам Хатуова, выращенная в Амурской области соя востребована как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Увеличение урожайности и посевных площадей, а также валового производства зерновых культур и сои являются основополагающими мероприятиями по развитию растениеводства, которые реализуются в Амурской области в соответствии с региональной стратегией развития агропромышленного комплекса на период до 2024 года. В частности, планируется поддерживать инвесторов, инициирующих проекты в молочном животноводстве. Сельхозпроизводители получат дополнительную поддержку из областного бюджета на удешевление приобретаемой техники и на компенсацию части затрат на проектирование систем мелиорации.