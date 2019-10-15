Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Институт сои в Приамурье поможет аграриям нарастить объемы производства

Основой производства должны стать 10 отечественных сортов этой бобовой культуры

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 октября. /ТАСС/. Расположенный в Благовещенске Всероссийский научно-исследовательский институт сои готов помочь местным аграриями к 2024 году в два раза увеличить объемы производства сои. Об этом сообщил во вторник первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов по итогам посещения института и сельхозпредприятий.

Приамурье является главным производителем сои в России (35% всего общероссийского объема и 69% в объеме валового производства на Дальнем Востоке). Как сообщал в интервью ТАСС губернатор области Василий Орлов, власти региона намерены к 2024 году увеличить производство сои в два раза с текущего показателя в 1,04 млн тонн.

"Амурская область стратегически имеет очень выгодные позиции по наращиваю объемов производства сои. Мы рассчитываем, что в ближайшие пять лет фактически должно произойти удвоение. Здесь большая задача аграрной науки. Мы побывали в институте сои, который занимается районированием отечественных сортов. Они подтвердили готовность взаимодействия с аграриями", - сказал Хатуов журналистам.

Основой производства должны стать 10 отечественных сортов сои. По словам Хатуова, выращенная в Амурской области соя востребована как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Увеличение урожайности и посевных площадей, а также валового производства зерновых культур и сои являются основополагающими мероприятиями по развитию растениеводства, которые реализуются в Амурской области в соответствии с региональной стратегией развития агропромышленного комплекса на период до 2024 года. В частности, планируется поддерживать инвесторов, инициирующих проекты в молочном животноводстве. Сельхозпроизводители получат дополнительную поддержку из областного бюджета на удешевление приобретаемой техники и на компенсацию части затрат на проектирование систем мелиорации.

Теги
РоссияАмурская область
Реклама на ТАСС
Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета на 2020-2022 годы
В проекте бюджета расходы на здравоохранение увеличены на 30%, на образование - на 25%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС