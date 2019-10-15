Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперты: расходы российской семьи снизились в среднем до 4,1 тыс. рублей

Среднестатистические домохозяйства с 7 по 13 октября потратили на 86 рублей меньше, чем неделей ранее

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Расходы российской семьи с 7 по 13 октября 2019 года в среднем составили 4 148 рублей, что на 2% меньше, чем неделей ранее, свидетельствуют данные холдинга "Ромир", с которыми ознакомился ТАСС.

На эту тему
Средний класс. Кто это? Сколько зарабатывает? И на что тратит деньги?

Индекс недельных расходов (ИНР) является показателем, демонстрирующим динамику объема потребления российскими домохозяйствами товаров повседневного спроса. Индекс рассчитывается для каждой календарной недели на основе данных о потреблении домохозяйств.

"С 7 по 13 октября среднестатистическим домохозяйством было потрачено на 86 рублей меньше, чем неделей ранее", - отмечают в "Ромире". По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы за отчетную неделю оказались на 293 рубля ниже (на 6,6%).

"Ромир" - российский частный холдинг, специализирующийся на маркетинговых, медиа и социально-экономических исследованиях.

Исследование основано на данных потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением 10 тыс. человек и более, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. Участники панели сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета на 2020-2022 годы
В проекте бюджета расходы на здравоохранение увеличены на 30%, на образование - на 25%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС