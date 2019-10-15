Эксперты: расходы российской семьи снизились в среднем до 4,1 тыс. рублей

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Расходы российской семьи с 7 по 13 октября 2019 года в среднем составили 4 148 рублей, что на 2% меньше, чем неделей ранее, свидетельствуют данные холдинга "Ромир", с которыми ознакомился ТАСС.

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Индекс недельных расходов (ИНР) является показателем, демонстрирующим динамику объема потребления российскими домохозяйствами товаров повседневного спроса. Индекс рассчитывается для каждой календарной недели на основе данных о потреблении домохозяйств.

"С 7 по 13 октября среднестатистическим домохозяйством было потрачено на 86 рублей меньше, чем неделей ранее", - отмечают в "Ромире". По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы за отчетную неделю оказались на 293 рубля ниже (на 6,6%).

"Ромир" - российский частный холдинг, специализирующийся на маркетинговых, медиа и социально-экономических исследованиях.

Исследование основано на данных потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением 10 тыс. человек и более, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. Участники панели сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой.