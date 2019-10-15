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Предприятия Ростовской области получили 110 медалей на выставке "Золотая осень" в Москве

Кроме того, на выставке было подписано инвестиционное соглашение почти на 2,6 млрд рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 октября. /ТАСС/. Предприятия Ростовской области получили 110 медалей на агропромышленной выставке "Золотая осень" в Москве, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

"В этом году Ростовская область на главной аграрной выставке страны собрала достойный урожай наград - 110 медалей, причем, большая часть медалей - высшего достоинства: 46 золотых медалей, а также 35 серебряных, 25 бронзовых наград, четыре благодарности", - цитирует пресс-служба слова первого заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова.

Наградами были отмечены представители всех отраслей аграрного производства, науки и перерабатывающей промышленности, а также коневоды региона.

"Кроме того, на выставке было подписано инвестиционное соглашение почти на 2,6 млрд рублей, достигнут ряд договоренностей о сотрудничестве", - уточнил Гончаров.

По данным пресс-службы, объем агроэкспорта из области в 2018 году составил $5,4 млрд, регион поставляет свою продукцию в 109 стран мира. Ранее губернатор области Василий Голубев сообщал, что к 2024 году планируется увеличить объем экспорта продукции АПК более чем на треть - до $7,7 млрд.

21-я Российская агропромышленная выставка "Золотая осень-2019", организатором которой выступает Министерство сельского хозяйства РФ, прошла в Москве с 9 по 12 октября.

Теги
РоссияРостовская область
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