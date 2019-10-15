Стоимость трудового патента для мигрантов в Москве в 2020 году возрастет на 350 рублей

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Цена трудового патента для мигрантов в российской столице в следующем году поднимется до 5350 рублей с нынешних 5000 в месяц. Об этом говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.

"15 октября правительство Москвы рассмотрело и приняло решение внести на рассмотрение Московской городской думы проекты законов "О внесении изменений в отдельные законы города Москвы в сфере налогообложения". Законопроект устанавливает стоимость патента на право занятия трудовой деятельностью для иностранных граждан на 2020 год в размере 5350 рублей в месяц (в 2019 году стоимость патента составляет 5000)", - говорится в документах.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на Комплекс экономической политики Москвы, количество выданных трудовых патентов для мигрантов в Москве в прошлом году сохранилось на уровне 2017 года и составило 450 тыс., объем поступлений в городской бюджет составил 17,4 млрд рублей. В 2017 году в городе иностранным гражданам выдано 453 тыс. патентов на право осуществления трудовой деятельности. Поступления в городской бюджет от уплаты иностранными гражданами авансовых платежей по НДФЛ за патент в 2017 году составили 15,7 млрд рублей. Всего с начала работы в 2015 году предоставлено более 1,7 млн трудовых патентов.

На сегодня система выдачи и оплаты патентов отлажена в миграционном центре в Сахарово (специализированный многофункциональный центр, расположен в Новой Москве), а также посредством информационных технологий и сервисов.