В Минздраве назвали сдвиг сроков по внедрению маркировки лекарств неприемлемым

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Маркировка является частью цифрового контура системы российского здравоохранения, и сдвиг сроков по ее внедрению неприемлем. Об этом в понедельник заявила заместитель министра здравоохранения РФ Елена Бойко на парламентских слушаниях в Госдуме на тему внедрения маркировки.

РБК 8 октября сообщило, что Российский союз промышленников и предпринимателей обратился к премьер-министру России Дмитрию Медведеву и спикеру Госдумы Вячеславу Володину с письмами, в которых заявляет о неготовности системы маркировки лекарств к внедрению 1 января 2020 года. В ответ на это в Минпромторге заявили, что срок внедрения системы мониторинга установлен федеральным законом и определен как 1 января 2020 года. В министерстве также отметили, что до настоящего времени вопрос изменения сроков не обсуждался.

"Система маркировки лекарств - составляющая единого цифрового контура здравоохранения. Параллельно внедряются электронные рецепты, льготное лекобеспечение, готовим федеральный регистр, который будет с связке с региональными. Если отложим маркировку, то сдвинется и все остальное. Для нас это неприемлемо", - сказала Бойко.

По ее словам, на данный момент промаркировано более 41 млн лекарственных препаратов.

В свою очередь первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб отметил готовность всей нормативной базы для введения маркировки лекарств в срок.

Пилотный проект по маркировке лекарственных средств стартовал 1 февраля 2017 года. Согласно закону об обращении лекарственных средств, маркировка препаратов семи высокозатратных нозологий стала обязательной с 1 октября 2019 года, а маркировка остальных лекарств наступит с 1 января 2020 года. Оператором маркировки в формате государственно-частного партнерства выступает Центр развития перспективных технологий.