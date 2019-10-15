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Медведев предложил поощрять регионы, успешно реализующие мероприятия по охране лесов

Премьер-министр отметил, что только оперативными мерами проблемы охраны лесов не решить, нужны системные шаги

ГОРКИ, 15 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил поощрять, в том числе финансово, регионы, успешно реализующие мероприятия по охране лесов.

"Есть те регионы, где успешно проводятся мероприятия по охране лесов, у некоторых есть и положительная динамика. Например, в Кировской области, Чувашии, Татарстане, Тульской, Кемеровской области. Такие регионы нужно поощрять, в том числе и финансово", - сказал он на совещании об исполнении поручений президента и правительства РФ.

В то же время, по словам премьера, только оперативными мерами проблемы охраны лесов не решить, нужны системные шаги. Он напомнил о различных мерах финансового обеспечения программы сохранения лесов, в том числе о выделении свыше 21 млрд рублей до 2024 года для закупки специализированной техники, а также о шагах по увеличению численности государственных лесных инспекторов.

"Но ряд позиций - по разграничению полномочий, по кадрам, по финансированию все еще недоработан, а это недопустимо, особенно когда речь идет о ситуациях когда есть риски для жизни и здоровья сотен тысяч людей", - указал премьер.

В новость были внесены изменения (15:24 мск) - добавлена информация по тексту.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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