Экспортная пошлина на нефть в России с 1 ноября вырастет на $1,1

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 ноября 2019 года увеличится на $1,1 и составит $88,3 за тонну, говорится в сообщении Минфина РФ.

Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 сентября по 14 октября 2019 года составила $60,08095 за баррель, или $438,6 за тонну.

По данным Минфина, пошлина на высоковязкую нефть повысится до $8,8 с $8,7. Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 года остается на нулевом уровне.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла повысится до $26,4 за тонну, на темные - $88,3.

Пошлина на экспорт товарного бензина повысится до $26,4, прямогонного (нафта) - до $48,5 с $47,9 за тонну.

Пошлина на сжиженный газ остается на нулевом уровне.

Пошлина на кокс повысится до $5,7 с $5,6 за тонну, сообщает Минфин.