Путин: туристы из России потратили в ОАЭ сумму, равную товарообороту двух стран

АБУ-ДАБИ, 15 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сравнил товарооборот РФ и Объединенных Арабских Эмиратов с доходами этой страны от путешествий российских туристов.

"Арабские Эмираты - популярное направление для российских туристов, в прошлом году увеличение [турпотока] составило 23%", - констатировал глава российского государства на российско-эмиратских переговорах. Он привел оценки российского Центробанка, по которым российские "туристы потратили в Эмиратах более $1,3 млрд, что сопоставимо с объемом [двустороннего] товарооборота".

По мнению Путина, "расширению контактов между гражданами двух стран призвана способствовать и взаимная отмена визовых требований". Он напомнил, что соответствующее межправительственное соглашение было подписано по инициативе эмиратской стороны и вступило в силу в феврале. "Будем и дальше двигаться по этому направлению", - заверил российский лидер.