Медведев поручил в 10-дневный срок ввести единые правила регулирования аэропортов Москвы

ГОРКИ, 15 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил выработать в 10-дневный срок единые правила регулирования работы аэропортов московского региона. Об этом он сказал на совещании об исполнении поручений президента и правительства РФ.

"Надо сделать все для того, чтобы как можно быстрее эту проблему (с отсутствием единой системы регулирования - прим. ТАСС) закрыть. Давайте мы установим 10-дневный срок, хочу чтобы в это включился Минтранс, Роспотребнадзор, выработал единые правила, касающиеся деятельности аэропортов", - сказал он.

"Вопрос этот надо закрыть. В 10-дневный срок доложите о том, что будет введено единообразное регулирование в отношении всех аэропортов на территории как минимум московского транспортного узла", - добавил премьер.

По итогам обсуждения вопроса определения границ приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны аэропортов, премьер-министр также указал на необходимость запуска "регуляторной гильотины", чтобы ликвидировать противоречия в отраслевой нормативной базе. Профильные чиновники жаловались Медведеву на сложности в регулировании работы аэропортов, причем каждый из них ссылался на соответствующие нормативно-правовые акты.

"Регуляторная гильотина" необходима, потому что это такой бесконечный бюрократический поток информации, в котором каждое ведомство по-своему право. Хозяйствующие субъекты соблюдают те или иные правила, причем вне зависимости от того, чем они занимаются, например, аэропорты, каждый из них выбирает себе правила по душе. Это полное безобразие, если честно. Надо сделать все, чтобы как можно быстрее эту проблему закрыть", - заявил глава правительства.

Премьер также напомнил, что ранее давал поручения "найти оптимальный баланс между интересами людей, которые живут рядом с аэропортами, и безопасностью полетов".

"Пока такие решения не подготовлены, эту работу нужно завершить, не затягивая", - сказал премьер.