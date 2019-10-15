Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Россия и ОАЭ заключили ряд соглашений в ходе визита в страну президента РФ

В частности, речь идет о меморандуме о взаимопонимании между Минэнерго РФ и Министерством энергетики и промышленности ОАЭ по сотрудничеству в сфере энергетики

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Россия и ОАЭ во время государственного визита в страну президента РФ Владимира Путина заключили ряд соглашений в области энергетики и инвестиций, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

В частности, подписан меморандум о взаимопонимании между Минэнерго РФ и Министерством энергетики и промышленности ОАЭ по сотрудничеству в сфере энергетики, меморандум о взаимопонимании между госкорпорацией "Росатом" и Корпорацией по атомной энергии ОАЭ о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, концессионное соглашение между "Лукойлом" и национальной нефтяной компанией Абу-Даби по газовому месторождению Гаша.

Также заключены соглашения о сотрудничестве между РФПИ, "Лукойлом" и Национальной нефтяной компанией Абу-Даби, между РФПИ и фондом "Мабудала" по реализации национальных проектов, в том числе в сфере искусственного интеллекта, а также рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве между "Газпром нефтью" и национальной нефтяной компанией Абу-Даби.

О визите

Президент России Владимир Путин прибыл из Саудовской Аравии с государственным визитом в Объединенные Арабские Эмираты во вторник, 15 октября.

"В ходе переговоров с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном планируется обсудить вопросы дальнейшего наращивания двустороннего взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Программой визита предусмотрено совместное участие Путина и наследного принца во встрече с представителями деловых кругов России и ОАЭ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичОАЭРоссия
Реклама на ТАСС
РЖД могут приступить к модернизации железных дорог Кубы в 2020 году
Работы охватят более 1 тыс. км железнодорожной инфраструктуры острова, планируется также создать единый центр управления движением поездов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС