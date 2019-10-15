Россия и ОАЭ заключили ряд соглашений в ходе визита в страну президента РФ

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Россия и ОАЭ во время государственного визита в страну президента РФ Владимира Путина заключили ряд соглашений в области энергетики и инвестиций, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

В частности, подписан меморандум о взаимопонимании между Минэнерго РФ и Министерством энергетики и промышленности ОАЭ по сотрудничеству в сфере энергетики, меморандум о взаимопонимании между госкорпорацией "Росатом" и Корпорацией по атомной энергии ОАЭ о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, концессионное соглашение между "Лукойлом" и национальной нефтяной компанией Абу-Даби по газовому месторождению Гаша.

Также заключены соглашения о сотрудничестве между РФПИ, "Лукойлом" и Национальной нефтяной компанией Абу-Даби, между РФПИ и фондом "Мабудала" по реализации национальных проектов, в том числе в сфере искусственного интеллекта, а также рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве между "Газпром нефтью" и национальной нефтяной компанией Абу-Даби.

О визите

Президент России Владимир Путин прибыл из Саудовской Аравии с государственным визитом в Объединенные Арабские Эмираты во вторник, 15 октября.

"В ходе переговоров с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном планируется обсудить вопросы дальнейшего наращивания двустороннего взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Программой визита предусмотрено совместное участие Путина и наследного принца во встрече с представителями деловых кругов России и ОАЭ.