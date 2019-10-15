Новый терминал С1 заработает в Шереметьево 15 января 2020 года

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Первые рейсы из нового терминала С1 в аэропорту Шереметьево планируются 15 января 2020 года, сообщил журналистам заместитель генерального директора по управлению аэровокзальным комплексом Международного аэропорта Шереметьево Дмитрий Кайгородов.

"В прошлом году мы открыли терминал В с пропускной способностью 20 млн пассажиров в год. В следующем году, 15 января, мы планируем отправку первых рейсов из международного терминала С с пропускной способностью 20 млн пассажиров", - сказал он.

Как сообщалось ранее, в 2019 году в Шереметьево планируется закончить реконструкцию терминала С1. После его ввода в эксплуатацию планируется объединить терминалы С1 и В. В 2021 году планируется достроить терминал С2 на 10 млн пассажиров, а в 2024 году - начать строительство терминала G.

Шереметьево разделен на Северный и Южный терминальные комплексы. В северный входит терминал В, в южный - терминалы D, E, F.