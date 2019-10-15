РЖД могут приступить к модернизации железных дорог Кубы в 2020 году

МИНСК, 15 октября. /ТАСС/. "Российские железные дороги" планируют приступить к модернизации железных дорог Кубы в следующем году. Об этом журналистам сообщил первый заместитель генерального директора РЖД Александр Мишарин в кулуарах 71-го заседания Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества.

"В следующем году [начнем работы]. Нужно подписать закрытие финансирования. [Далее] начало проектных работ и поставка техники. Это следующий год", - сказал топ-менеджер.

Проект на Кубе

В начале октября РЖД сообщили, что подписали контракт с Союзом железных дорог "Железные дороги Кубы" на восстановление и модернизацию железнодорожной инфраструктуры страны стоимостью €1,88 млрд.

Соглашение предусматривает проектирование, ремонт и модернизацию свыше 1 тыс. км железнодорожной инфраструктуры острова - центральной линии ст. Центральная - ст. Сантьяго де Куба (835 км), южной линии ст. "19 Ноября" - ст. Навахас и ветки Монтальво (166 км), железнодорожной линии Сьенфуэгос - Санта Клара и ветки Рефинерия (77,4 км). Кроме того, предполагается создание единого диспетчерского центра управления движением поездов.

Срок реализации проекта - 10 лет, исполнителем контракта станет дочерняя компания РЖД - "РЖД Интернешнл". Финансирование будет осуществляться на основании межправительственных соглашений.