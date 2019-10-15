ФАС учтет в тарифах "Транснефти" затраты на контроль качества нефти

ЯЛТА, 15 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России учтет в тарифах "Транснефти" затраты на контроль качества нефти, но ждет принципиального решения правительства, заявил журналистам глава ведомства Игорь Артемьев.
"Если будет принято принципиальное решение, то мы сможем это тарифицировать. Нужно будет придумать как это сделать. То, что мы придумаем - не сомневайтесь. Но должно быть принципиальное решение, и это решение должно быть принято правительством Российской Федерации", - сказал он.
Артемьев напомнил, что сначала Минэнерго и Минэкономразвития должны подготовить свою позицию, на которую ФАС должно дать свое заключение. "Мы внимательно следим за этой темой, внимательно анализируем, готовим свои предложения и не более того", - добавил он.
Ранее сообщалось, что вице-премьер России Дмитрий Козак поручил Министерству энергетики России совместно с ФАС до 1 ноября проработать вопрос по возложению на "Транснефть" ответственности за качество нефти в системе магистральных нефтепроводов, а также определить порядок расчета компенсации убытков из-за транспортировки некачественной нефти.
При этом Козак поручил ФАС учитывать в тарифах на транспортировку нефти по магистральным нефтепроводам затраты "Транснефти" на контроль качества нефти, за исключением компенсации убытков, вызванных транспортировкой нефти, не соответствующей установленным требованиям.
История обсуждения вопроса качества нефти
"Транснефть" и "Роснефть" спорят на тему контроля сдачи нефти с весны, когда на нефтепроводе "Дружба" произошло загрязнение больших объемов нефти хлорорганикой. Вброс некачественного сырья произошел, по версии следствия, на частном терминале в Самарской области.
Летом глава "Транснефти" Николай Токарев обратился к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой на законодательном уровне закрепить за компанией контроль за сдачей сырья в систему нефтепроводов путем передачи в оперативное управление ПСП (приемо-сдаточные пункты - прим. ТАСС).
"Роснефть" выступает резко против этого. Так, председатель совета директоров компании Герхард Шредер направил Дмитрию Медведеву письмо с предложением внедрить повсеместно в России более жесткие требования к содержанию хлорорганических соединений в нефти и усилить контроль за мини-НПЗ вплоть до их закрытия, если они сдают нефть, не соответствующую требованиям качества.
Позднее "Роснефть" также выступила категорически против смешивания загрязненной нефти с качественным сырьем, так как это, считает компания, приведет к искусственному ухудшению качества сырья в процессе его транспортировки.