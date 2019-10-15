ФАС учтет в тарифах "Транснефти" затраты на контроль качества нефти

"Если будет принято принципиальное решение, то мы сможем это тарифицировать. Нужно будет придумать как это сделать. То, что мы придумаем - не сомневайтесь. Но должно быть принципиальное решение, и это решение должно быть принято правительством Российской Федерации", - сказал он.

Артемьев напомнил, что сначала Минэнерго и Минэкономразвития должны подготовить свою позицию, на которую ФАС должно дать свое заключение. "Мы внимательно следим за этой темой, внимательно анализируем, готовим свои предложения и не более того", - добавил он.

Ранее сообщалось, что вице-премьер России Дмитрий Козак поручил Министерству энергетики России совместно с ФАС до 1 ноября проработать вопрос по возложению на "Транснефть" ответственности за качество нефти в системе магистральных нефтепроводов, а также определить порядок расчета компенсации убытков из-за транспортировки некачественной нефти.

При этом Козак поручил ФАС учитывать в тарифах на транспортировку нефти по магистральным нефтепроводам затраты "Транснефти" на контроль качества нефти, за исключением компенсации убытков, вызванных транспортировкой нефти, не соответствующей установленным требованиям.

История обсуждения вопроса качества нефти

"Транснефть" и "Роснефть" спорят на тему контроля сдачи нефти с весны, когда на нефтепроводе "Дружба" произошло загрязнение больших объемов нефти хлорорганикой. Вброс некачественного сырья произошел, по версии следствия, на частном терминале в Самарской области.

Летом глава "Транснефти" Николай Токарев обратился к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой на законодательном уровне закрепить за компанией контроль за сдачей сырья в систему нефтепроводов путем передачи в оперативное управление ПСП (приемо-сдаточные пункты - прим. ТАСС).

"Роснефть" выступает резко против этого. Так, председатель совета директоров компании Герхард Шредер направил Дмитрию Медведеву письмо с предложением внедрить повсеместно в России более жесткие требования к содержанию хлорорганических соединений в нефти и усилить контроль за мини-НПЗ вплоть до их закрытия, если они сдают нефть, не соответствующую требованиям качества.

Позднее "Роснефть" также выступила категорически против смешивания загрязненной нефти с качественным сырьем, так как это, считает компания, приведет к искусственному ухудшению качества сырья в процессе его транспортировки.